Görme Bozuklukları ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Bu bölümde miyop, hipermetrop, katarakt gibi yaygın bilinen görme bozuklukları çeşitleri ve tedavi yöntemlerini inceleyeceğiz. Renk körlüğü, şaşılık neden olur, iyileştirilebilir mi? Hangi göz hastalıklarında gözlük kullanmak çözüm olabilir? Bu soruların cevaplarını da yazımızda bulabilirsiniz. Ayrıca "görme olayı nasıl olur?" diye merak ediyorsanız, bunun için hazırladığımız diğer yazımızı aşağıdan inceleyebilirsiniz.

AYRICA: Gözün Kısımları Nelerdir ve Görme Olayı Nasıl Olur?

AYRICA: Göz Rengine Göre Kişilik Analizi

Miyop Hastalığı Nedir? Nasıl Oluşur?

Miyop hastalığı , uzaktaki cisimlerin bulanık görülmesidir.

, uzaktaki cisimlerin bulanık görülmesidir. Göze giren ışınların sarı benek noktasının önünde toplanması nedeniyle görüntü net oluşmaz.

Göz küresinin arkaya doğru geniş olmasından veya korneanın dar açılı olmasından kaynaklanabilir.

Miyop Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?

Işığı dağıtma özelliği olan kalın kenarlı merceklerden yapılmış gözlükler ya da aynı özellikteki lensler kullanılır.

AYRICA: 10 Adımda Beyin Gelişimi için Yapılması Gerekenler

Hipermetrop Hastalığı Nedir? Nasıl Oluşur?

Hipermetrop hastalığı , yakındaki cisimlerin bulanık görülmesidir.

, yakındaki cisimlerin bulanık görülmesidir. Göze giren ışınların sarı benek noktasının arkasında toplanacak şekilde kırılması nedeniyle görüntü net oluşmaz.

Göz küresinin öne doğru dar olmasından veya korneanın geniş açılı olmasından kaynaklanabilir.

Hipermetrop Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?

Işığı toplama özelliği olan ince kenarlı merceklerden yapılmış gözlükler ya da aynı özellikteki lensler kullanılır.

AYRICA: Duyguların Sağlığa Etkisi Nedir? Öğrenmek için Okuyun!

Astigmat Hastalığı Nedir? Nasıl Oluşur?

Astigmat hastalığı , cisimlerin normale göre dağınık - eğik görülmesidir.

, cisimlerin normale göre dağınık - eğik görülmesidir. Göz merceğinin ya da korneanın şekilsel bozulmalarından kaynaklanır.

Hem uzak hem yakın cisimlerde netlik kaybı yaşanır.

Astigmat Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?

Özel mercekli gözlükler ya da lens kullanılır.

Katarakt Hastalığı Nedir? Nasıl Oluşur?

Katarakt hastalığı , göz merceğinin doğal saydamlığını yitirerek matlaşması nedeniyle oluşur.

, göz merceğinin doğal saydamlığını yitirerek matlaşması nedeniyle oluşur. Çevre şartları, sağlıksız beslenme gibi sebeplerle yetişkinlerde oluşabileceği gibi bebeklerde de görülebilir.

Katarakt Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?

Göz merceğinin ameliyatla değiştirilmesi yöntemiyle tedavi edilir. Gözlük kullanılarak düzeltilemez.

Renk Körlüğü Hastalığı Nedir? Nasıl Oluşur?

Renk körlüğü , genlerle taşındığı için doğuştan gelen bir hastalıktır.

, genlerle taşındığı için doğuştan gelen bir hastalıktır. Renk körü hastası bireyler kırmızı ve yeşilin bir arada olduğu renklerde görüntü karışıklığı yaşar.

Bazı renk körü hastalarında ise tüm renkler yeterince algılanamaz ve cisimler gri tonlarda gözükür.

Renk Körlüğü Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?

Genetik bir hastalık olduğu için kalıcı bir çözümü yoktur ancak gelişen teknolojiyle birlikte kromojen adı verilen özel lensler, bireylerin renkleri ayırt edebilmesine yardımcı olur.

Şaşılık Hastalığı Nedir? Nasıl Oluşur?

Şaşılık hastalığı, göz küresinin hareketini sağlayan kaslardan birinin diğerinden daha kısa veya uzun olması durumunda görülür.

Şaşılık Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?

Şaşılık hastalığı, ameliyatla tedavi edilebilmektedir.

Görme Bozuklukları - Video

Görme bozuklukları nelerdir? sorusunun yanında bu problemlerin nasıl tedavi edilebileceği yönünde yazımızın sonuna geldik. Bu konular hakkında bildikleriniz ve yaşadıklarınız varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlerle ve diğer takipçilerimiz ile paylaşabilirsiniz.