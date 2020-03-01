Google Sites ile bir web sitesi oluşturduysanız, daha sonra bu web sitesinin adresini değiştirme konusunda fikriniz değişebilir. Bu yüzden, Google Sites web adresi değiştirme işlemi mümkün kılınmıştır. Yani, dilediğiniz zaman kendinize uygun farklı bir web adresi belirleyebilirsiniz. Google Sites web adresi değiştirme işlemi için ise, aşağıdaki adımları izleyerek, uygulamanız yeterli olacaktır.

AYRICA: Google Sites Logo Ekleme Nasıl Yapılır?

Google Sites Web Adresi Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle web sayfanıza giriş yapın.

2) Yayınlama seçenekleri adlı butona tıklayın.

3) Yayınlama ayarları... sekmesine tıklayın.

4) İlgili kutucuğa yeni web adresinizi girin.

5) Kaydet butonu ile işlemleri tamamlayabilirsiniz.