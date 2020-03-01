Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Google Sites Web Adresi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:50 - Tarih: 19 Mart 2020 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Google Sites Web Adresi Değiştirme Nasıl Yapılır?Google Sites ile bir web sitesi oluşturduysanız, daha sonra bu web sitesinin adresini değiştirme konusunda fikriniz değişebilir. Bu yüzden, Google Sites web adresi değiştirme işlemi mümkün kılınmıştır. Yani, dilediğiniz zaman kendinize uygun farklı bir web adresi belirleyebilirsiniz. Google Sites web adresi değiştirme işlemi için ise, aşağıdaki adımları izleyerek, uygulamanız yeterli olacaktır.

AYRICA: Google Sites Logo Ekleme Nasıl Yapılır?

Google Sites Web Adresi Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle web sayfanıza giriş yapın.

Google Sites Web Adresi Değiştirme Nasıl Yapılır?

2) Yayınlama seçenekleri adlı butona tıklayın.

Google Sites Web Adresi Değiştirme Nasıl Yapılır?

3) Yayınlama ayarları... sekmesine tıklayın.

Google Sites Web Adresi Değiştirme Nasıl Yapılır?

4) İlgili kutucuğa yeni web adresinizi girin.

Google Sites Web Adresi Değiştirme Nasıl Yapılır?

5) Kaydet butonu ile işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Google Sites Web Adresi Değiştirme Nasıl Yapılır?

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri