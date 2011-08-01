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Google Play, Oyun Oynarken Beliren Tam Ekran Reklamları Kaldıracak

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 16:45 - Tarih: 30 Temmuz 2022 - Yorum: 0

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Google Play Google Play, dikkat çekici özellikleriyle Android kullanıcıların takdirini kazanacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde 10. yılına özel olarak logosunu değiştiren Google Play, kullanıcılarını özellikle oyun oynarken, uygulama yüklerken ya da uygulamada gezinirken sinir eden, aniden beliren tam ekran reklamlara yasaklama getirecek. Google bununla beraber gerçekleştireceği yeni politikaları da aktardı.

Google Play Reklam Değişikliği

Sahte uygulamalar, VPN’ler, tam ekran reklamlara artık kısıtlama getirilecek. 30 Eylül’den itibaren geçerli olacak olan özelliklerle, kullanıcılar oyun oynarken aniden beliren tam ekranları artık göremeyecek. Tabii bu özellik oyun içerisindeki ödül reklamları, kilit reklamları vb. kapsamayacak.

Ayrıca 15 saniyeden fazla süren reklamlar da engelleniyor olacak.

VPN'ler de Sınırlamadan Etkilenecek

Uygulamaya getirilen kısıtlamalarla birlikte, 30 Eylül’den itibaren VPN’lere de kısıtlamalar getirilecek ve Google yalnızca VPNService hizmetini kullanarak, kendi VPN çözümlerini geliştiren uygulamalara izin veriyor olacak.

Duyurulan politikaya göre, bu özelliklere ek olarak Google Play Store, yazılımı taklit eden, kullanıcıları yanlış yönlendiren sahte uygulamaları da yasaklayacak. Bütün bu özelliklerle birlikte şirket, güvenilir ve saygın bir hizmet anlayışı ile imajını korumayı hedefliyor.


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