Google Pixel Fold Tanıtıldı! Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Google, I/O 2023 etkinliği sırasında ilk katlanabilir akıllı telefonu Pixel Fold'u duyurdu. Pixel ailesinin bu yeni üyesi, şık ve minimalist bir tasarım ile karşımıza çıkıyor. İşte Google Pixel Fold'un teknik özellikleri ve fiyatı!

Google Pixel Fold Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Cihaz, dışta 5,8 inç FHD+ OLED ekran ve 6:5 en boy oranına sahip 7,6 inç katlanabilir OLED iç ekran ile donatılmış. Gücünü Pixel 7 ve 7 Pro modellerinde de kullanılan Tensor G2 yongasından alıyor. Telefon, 12 GB RAM ve 256 GB/512 GB UFS 3.1 dahili depolama ile birlikte geliyor.

Pixel Fold, 48 MP birincil kamera, 10,8 MP ultra geniş lens ve 5 kata kadar optik yakınlaştırma ve 20x süper çözünürlüklü yakınlaştırma özellikli 10,8 MP telefoto lens içeren üçlü kamera kurulumuna sahip. Bu kameralar 4K 60 FPS video kaydı yapabilmekte. Ayrıca hem harici hem de dahili ekranlarda 9.5MP ve 8MP selfie kameraları bulunuyor.

Google'ın açıklamasına göre Pixel Fold, 283 gram ağırlığında ve her iki ekranı da açıldığında 139,7 x 158,7 x 5,8 mm ölçülerinde. 24 saatten fazla pil ömrü sağlayan 4821 mAh pil ile donatılan akıllı telefon ayrıca pil ömrünü 72 saate kadar uzatabilen bir Güç Tasarruf Modu'na da sahip.

Pixel Fold, USB Type-C, çift SIM, Wi-Fi 6E ve 5G bağlantısı ile birlikte gelecek. Google ayrıca cihaz için en az beş yıllık yazılım güncellemesi sözünü de verdi.

Pixel Fold iki renk seçeneğiyle sunuluyor: Porselen ve Obsidyen. 1799 ABD Doları olarak fiyatlandırılan akıllı telefon, üç aylık bir YouTube Premium aboneliği ve 2 TB depolama alanına sahip bir Google One aboneliği içeren bir promosyon ile geliyor.