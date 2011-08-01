Bir süre önce oldukça stresli bir durum yaşadım. Google Domains üzerinden satın aldığım bir domaini, farklı bir alan adı firmasına aktardım. Ancak Google DNS ile giriş yapıldığında, hiçbir şekilde erişim yok idi. Hatta diğer DNS servisleri ile de erişim yoktu. Bu durum benim saatlerce araştırma yapmamı sağladı. Sonunda çözümü buldum ve sizlerle de hemen paylaşmak istiyorum.

Google DNS'de Sitem Açılmıyor Sorunu ve Çözümü

Öncelikle bu durum, salt Google Domains ile değil, DNSSEC teknolojisini kullanan diğer domain firmalarından, farklı bir firmaya transfer edildiğinde de meydana gelebilmektedir. Bu durumun ana sebebi; önceki alan adı firmanızda DNSSEC teknolojisi aktif iken, yeni firmada aktif değil ise, işte bu yüzden siteniz açılmaz, Google DNS dahil birçok farklı DNS servisinde sorun yaşanmasını beraberinde getirir. Sorunun çözümü ise çok basit.

Google Domains üzerinde v.b. alan adınız için DNSSEC özelliği aktif ise, yeni firmanızdan alan adınız için bu teknolojiyi kapatmalarını talep etmeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde siteniz, alan adınız, tüm DNS servisleri için sorunsuz olarak çalışacaktır. Ben bu sonuca ulaşmak için, saatlerce araştırma yapsam da, sizlerin yorulmaması adına, paylaşmak istedim. Umarım bu tip bir sorun yaşayan değerli ziyaretçilerimiz için de faydalı bir ipucu olmuştur.