İçeriğimize hemen bir örnek ile başlayalım. Örneğin, alan adınız için CNAME veya A Kaydı için düzenlemeler yaptınız ve bu kayıtların Google DNS servisine hemen yansımasını istiyorsunuz, en azından daha hızlı yansımasını arzu edebilirsiniz.

Google DNS Domain Önbellek Temizleme Nasıl Yapılır?

İşte bunun için Google tarafından sunulan Google DNS Domain Önbellek Temizleme aracı mevcuttur. İlgili sayfa doğrultusunda, alan adınızın Google DNS için CNAME değerlerinin veya A kaydının v.b. önbelleğini bir tıklama ile temizleyebilirsiniz. İlgili işlem için ise aşağıdaki adrese giderek, Domain Name adlı kutucuğa alan adınızı, RR Type adlı açılır menüden, dilediğiniz bir türü seçerek, Flush Cache butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Akabinde biraz bekledikten sonra, yeşil renkli bir "Success!" bilgisi çıkacak olup, bu şekilde işlemleri tamamlamış oluyoruz. Faydalı olmasını temenni ederiz.

Adres: Flush Cache (Google Public DNS)