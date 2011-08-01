Bildiğiniz üzere ülkemiz ne yazık ki bir deprem ülkesi ve şubat ayından itibaren aralıksız olarak hala deprem olmaya devam ediyor. Hal böyle olunca, sürekli deprem olacak mı? Nerede deprem oldu? gibi sorulara cevaplar aramak için depremi önceden olmasa da anında haberdar eden uygulamaları telefonlarımıza indiriyoruz. Ancak herhangi bir uygulama indirmeden de, Android telefonlarınızda deprem uyarısı veren Google tabanlı bir özelliği kullanabilmeniz mümkün. Hatta bazı kullanıcılar, telefonlardaki deprem uyarı sisteminin depremi en az bir ya da iki dakika önceden haberdar ettiğini dile getiren yorumlar yapabiliyor. Doğruluğu tartışılır elbette ancak siz yine de bu uygulamayı kullanmayı düşünürseniz, bu içeriğimizde telefonlarda Google deprem uyarı sistemi nasıl açılır? detayları ile anlatmak istiyoruz.

Google Deprem Uyarı Sistemi Telefonda Nasıl Açılır?

Öncelikle uygulamayı kullanabilmeniz için, telefonunuzun "Konum" özelliğinin açık olması gerekiyor. Deprem uyarı sistemi Konum özelliklerini kullanarak işliyor.

Telefonumuzun "Ayarlar" ögesine tıklayarak işlemlerimize başlayalım.

Ayarlar ekranının en üstünde yer alan arama kutusuna tıklayalım sonrasında.

Burada, arama kısmına “Deprem veya deprem uyarıları” yazalım. Çıkan sonuçlara bakalım ve “Deprem Uyarıları” bağlantısına tıklayalım.

Devam ettiğimizde, Deprem Uyarıları bildirim ekranındaki konumu “Açık” hale getirelim. Burada deprem uyarı sisteminin işleyiş şekli ve uygulama ile ilgili bilgileri de görebilmektesiniz.

Son olarak, Google tabanlı çalışan deprem uyarı sistemiyle ilgili, olası deprem anında telefonunuzun ekranında belirecek olan bildirim demosunu görmek ister iseniz, bilgilendirme yazısının altındaki “Tanıtımı göster” butonuna tıklayın.

Olası deprem durumunda, telefonunuzun ekranında belirecek ve deprem anında alabileceğiniz pozisyonlara dair bilgilendirme yapan bu bildirim demosu karşınıza çıkacak. Bildirim sesli olacak.

Deprem uyarıları sayfasına ulaşabilmek için bir diğer yol ise, "Ayarlar > Konum" ögesini görüntülemek.

Akabinde ise ilgili sayfada, “Deprem uyarıları” kısmını göreceksiniz.

Depremi ne yazık ki önceden bilmek mümkün olmasa da, alabileceğimiz bütün önlemler yaşamımız ve sevdiklerimiz için önem arz ediyor. Sizler de, telefonlarınızda Google deprem uyarı sistemi açmak ister iseniz paylaştığımız adımları takip ederek bunu gerçekleştirebilirsiniz. Tabii, dileriz bu bildirimi hiç almazsınız.