Google Chrome Yeni Sekme Boş Sayfa Nasıl Yapılır?

Google Chrome'da yeni sekme (new tab) sayfası normalde arama kutucuğu, tema özelleştirme gibi seçenekleri içerir. Ancak yeni sekme sayfasının RAM kullanımı sağlamaması adına, tamamen boş sayfa yapmak mantıklı olacaktır. Eklentisiz bu işlemi gerçekleştirmek ise maalesef mümkün değildir. Sizlerle şahsen kullandığım ve tamamen Türkçe dili de destekleyen bir extension paylaşıyor olacağım.

AYRICA: Chrome Sekme Ara (Tab Search) Kapatma Nasıl Yapılır?

Chrome Yeni Sekme Boş Sayfa Nasıl Yapılır?

Aşağıda bağlantısı yer alan eklentiyi Chrome'a kurduktan sonra, yeni sekme sayfası tamamen boş sayfaya dönüşecektir. İlgili uzantının kaynak kodlarını da detaylı olarak inceledim. Herhangi bir güvenlik sorunu söz konusu olmayıp, gönlünüz rahat bir şekilde kullanım sağlayabilirsiniz.

Adres: Blank New Tab Multi-Language (Google Chrome)