Google Chrome'un son sürümleri ile birlikte gelen bir yenilik mevcut. Tarayıcının sağ üst bölümünde yer alan sekme ara (tab search) adlı bu özellik, bilhassa çok sayıda sekme ile çalışıyorsanız, ilgili sekmeleri daha rahat bulmanızı sağlıyor. Ancak Chrome sekme ara özelliğini kullanmıyorsanız, en azından şu an için kapatmanız mümkün kılınmıştır. Aşağıdaki adımları izleyerek, Chrome sekme ara kapatma yönünde bilgi edinebilirsiniz.

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Chrome Sekme Ara (Tab Search) Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Adres satırına chrome://flags yazın ve ilerleyin.

2) Enable Tab Search araması yapın ve ilgili özelliği bulun.

3) Karşısındaki açılır menüden Disabled seçeneğini seçin.

4) Tarayıcınızı yeniden başlatarak, işlemleri tamamlayabilirsiniz.