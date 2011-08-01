Google Chrome'un güncel sürümleri ile birlikte gelen, "Okuma Listesi" adlı yeniliği görmüş olabilirsiniz. Daha sonra göz atmak istediğiniz, okumayı düşündüğünüz sayfaları bu bölüme ekleyebiliyorsunuz. Ancak, hiçbir şekilde Chrome Okuma Listesi özelliğini kullanmıyor iseniz, gizlemek de mümkün kılınmıştır. Yer imleri bölümünde sağ tık yaptıktan sonra, biraz altta yer alan "Okuma Listesini Göster" adlı seçenekteki onay işaretini kaldırmanız yeterli olacaktır. İlgili bölüme ait görsel ise hemen aşağıda yer almaktadır.

AYRICA: Google Chrome Kapatıldığında Çerezler de Temizlensin

Google Chrome Okuma Listesi Gizleme Nasıl Yapılır?