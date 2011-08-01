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Google Chrome Okuma Modu Yazı Tipi Boyutu Büyütme - Küçültme Nasıl Yapılır?

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 00:20 - Tarih: 30 Haziran 2024 - Yorum: 0

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Google Chromeİnternette gezinirken, özellikle görsel içeriği yoğun olan bir sitede vakit geçiriyor ancak metne odaklanmakta güçlük yaşıyor iseniz, tarayıcının okuma modu özelliğini kullanabilirsiniz. İlgili sayfayı büyütmeden, okuma modu içerisinde yazı tipi boyutunu büyütüp - küçülterek, odak noktanızı daha da artırabilirsiniz. Bu içeriğimizde, Google Chrome okuma modu yazı tipi boyutu büyütme - küçültme nasıl yapılır? sizlerle paylaşıyor olacağız.

Google Chrome Okuma Modu Yazı Tipi Boyutu Büyütme - Küçültme Nasıl Yapılır?

  • Chrome açık iken, ilgili sayfanın sağ üst köşesine gelelim ve görseldeki işaretli simgeye tıklayalım.
Google Chrome Okuma Modu Yazı Tipi Boyutu Büyütme - Küçültme Nasıl Yapılır? - 1
  • Devam edelim, listeden, “Diğer araçlar” yazan kısmı bulup, karşı penceresinde açılan, “Okuma Modu” özelliğini aktifleştirelim.
Google Chrome Okuma Modu Yazı Tipi Boyutu Büyütme - Küçültme Nasıl Yapılır? - 2
  • Okuma modu paneli aktif iken, görselde işaretle özellikleri kullanarak yazı tipi boyutunu küçültebilir ya da büyütebiliriz. Hepsi bu kadar…
Google Chrome Okuma Modu Yazı Tipi Boyutu Büyütme - Küçültme Nasıl Yapılır? - 3

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