Okuma modu özelliği, tarayıcı üzerinde metin odaklı araştırmalarımızda oldukça faydalı olabilmektedir. Okuma modu özelliği ile medya içeriği yoğun olan bir sayfada iken, yalnızca metne odaklanarak okuma-araştırma yapabiliriz. Bu bağlamda, Google Chrome okuma modunu kullanırken, satır yüksekliğini dilediğimiz gibi ayarlayarak odak noktamızı daha da artırabiliriz. Bu içeriğimizde, Google Chrome okuma modu - satır yüksekliği ayarlama nasıl yapılır? adım adım gösteriyor olacağız.

Bazı paragraflar size çok sıkışık geliyor ise, bilhassa gözleriniz seçmekte zorlanıyor ise, satır yüksekliğini artırarak, daha kolay odaklanabilirsiniz.

Google Chrome Okuma Modu - Satır Yüksekliği Ayarlama Nasıl Yapılır?

Google Chrome, açmak istediğiniz sayfa açık iken, sağ üst kısımdaki simgeye dokunun.

Devam edin ve açılan listeden, “Diğer araçlar” yazan kısmı bulun. Karşı penceresinden, “Okuma Modu” özelliğini aktifleştirin.