Zaman zaman sitelerde gezinirken, görsel veya medya içerikli paylaşımların yoğunluğundan metne odaklanmakta güçlük yaşayabiliyoruz. Bu çerçevede, Google Chrome tarayıcısını kullanıyor iseniz, okuma modu özelliğini kullanmak isteyebilirsiniz. Chrome okuma modu açma nasıl yapılır? bu içeriğimizde sizler için bu konuyla ilgili adımları kaleme alıyor olacağız.

Google Chrome Okuma Modu Açma Nasıl Yapılır?

İlk olarak, okuma yapmak istediğiniz herhangi bir siteye girin ve Chrome tarayıcısının sağ üst köşesindeki simgeye dokunun.

Buradan, aşağıya inin ve seçenekler arasından, “Diğer araçlar” yazan kısma tıklayın. Açılan listeden, “Okuma Modu” özelliğini seçin.

Seçiminiz doğrultusunda, ilgili sayfanın yalnızca metin odaklı bir kopyasının, hemen sağ panelde belirdiğini göreceksiniz. Yani herhangi bir görsel ya da video olmadan, okuma modu ile yalnızca sayfada bulunan metinleri görüntüleyebileceksiniz.