Sizlere Google'ın çok önemli bir aracından bahsetmek istiyorum. Google bağlantıları reddetme (disavow links) aracı oldukça dikkat edilmesi gereken bir araçtır. Yani web sitenize SPAM, yapay bağlantılar geldiğini görüyorsanız, bu bağlantıları Google'ın dikkate almasını engelleyebilirsiniz.

AYRICA: Google'ın robots.txt Test Aracı Nedir? Ne İşe Yarar?

Bunun için öncelikle elbette sitenizin Search Console'a kayıtlı olması gerekmektedir. Akabinde, aşağıdaki adımları izleyerek, Google bağlantı reddetme aracını kullanmayı öğrenebilirsiniz.

Google Bağlantı (Link) Reddetme Aracı Nasıl Kullanılır?

1) Öncelikle buraya tıklayarak ilgili uygulamaya giriş yapın.

2) Açılır menüden sitenizi seçin ve Bağlantıları Reddetme butonuna tıklayın.

3) Açılan sayfadaki Bağlantıları Reddet butonuna tıklıyoruz ardından.

4) Dosya Seç kısmından, reddetmek istediğiniz alan adlarını içeren .txt dosyasını yükleyebilirsiniz. Akabinde, Gönder butonuna tıklayarak, işlemleri tamamlayabilmektesiniz. Verilerin işlenmesi ise birkaç hafta sürebilir.

Not: Detaylı bilgi için (nasıl bağlantı reddetme dosyası hazırlanacağı gibi) Google'ın resmi sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.