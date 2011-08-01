Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Google Bağlantı (Link) Reddetme Aracı Nasıl Kullanılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 20:30 - Tarih: 15 Ağustos 2020 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Google Bağlantı (Link) Reddetme Aracı Nasıl Kullanılır?Sizlere Google'ın çok önemli bir aracından bahsetmek istiyorum. Google bağlantıları reddetme (disavow links) aracı oldukça dikkat edilmesi gereken bir araçtır. Yani web sitenize SPAM, yapay bağlantılar geldiğini görüyorsanız, bu bağlantıları Google'ın dikkate almasını engelleyebilirsiniz.

AYRICA: Google'ın robots.txt Test Aracı Nedir? Ne İşe Yarar?

Bunun için öncelikle elbette sitenizin Search Console'a kayıtlı olması gerekmektedir. Akabinde, aşağıdaki adımları izleyerek, Google bağlantı reddetme aracını kullanmayı öğrenebilirsiniz.

Google Bağlantı (Link) Reddetme Aracı Nasıl Kullanılır?

1) Öncelikle buraya tıklayarak ilgili uygulamaya giriş yapın.

2) Açılır menüden sitenizi seçin ve Bağlantıları Reddetme butonuna tıklayın.

Google Bağlantı (Link) Reddetme Aracı Nasıl Kullanılır?

3) Açılan sayfadaki Bağlantıları Reddet butonuna tıklıyoruz ardından.

Google Bağlantı (Link) Reddetme Aracı Nasıl Kullanılır?

4) Dosya Seç kısmından, reddetmek istediğiniz alan adlarını içeren .txt dosyasını yükleyebilirsiniz. Akabinde, Gönder butonuna tıklayarak, işlemleri tamamlayabilmektesiniz. Verilerin işlenmesi ise birkaç hafta sürebilir.

Google Bağlantı (Link) Reddetme Aracı Nasıl Kullanılır?

Not: Detaylı bilgi için (nasıl bağlantı reddetme dosyası hazırlanacağı gibi) Google'ın resmi sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri