Google arama sonuçlarından sitenizdeki spesifik bir sayfayı veya parametreleri engellemek için robots.txt kullanmanız doğru bir tercihtir. Ancak robots.txt dosyanızdaki herhangi bir hata veya yanlış bir aksiyon, büyük kayıplara yol açabilmektedir.

AYRICA: Google'ın Eski İçeriği Kaldırma Aracı Nedir? Ne İşe Yarar?

Google'ın robots.txt Test Aracı Nedir? Ne İşe Yarar?

Bu yüzden olası hataları incelemek için, Google'ın geliştirdiği bir robots.txt Test Aracı mevcut durumda. İlgili araç ile sitenizdeki robots.txt dosyanızı kontrol edebilir, neleri engellediğinizi test edebilir, herhangi bir problem olup olmadığını anlayabilirsiniz. Buraya tıklayarak ilgili araca giriş yapın ve Search Console'da kayıtlı olan sitenize ait mülkü seçin. Akabinde robots.txt dosyanızın içeriğine ve bu bağlamda test aracına yönlendirileceksiniz.