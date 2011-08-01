Google'ın Eski İçeriği Kaldırma Aracı ile web sitenizdeki eski indexleri kolaylıkla silebilirsiniz. Örneğin, bir web sitesi satın aldıysanız eski indexleri kolaylıkla kaldırabilir veya içeriği olmayıp da index alan bir sayfanız var ise, bu sayfa için direkt kaldırma talebinde bulunabilirsiniz. Eğer ki Google, ilgili içeriğin kesin olarak sitenizde bulunmadığı kanısına varır ise, gün içerisinde ilgili içerik arama sonuçlarından tamamen kaldırılmış olacaktır.

Google'ın Eski İçeriği Kaldırma Aracı Nedir? Ne İşe Yarar?

Google'ın ilgili aracına ulaşmak için, buraya tıklayabilirsiniz. Oturum açtıktan sonra ise, silmek istediğiniz URL'nin tamamını, eksiksiz olarak ilgili kutucuğa yapıştırın ve "Kaldırma İsteğinde Bulun" butonuna tıklayın. Bu şekilde ilerleyerek, talebinizi gönderebilir ve bu sayfa ile sonuçları takip edebilirsiniz.