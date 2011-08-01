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Google Analytics için Sorunsuz İzleme Kodu (analytics.js)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:00 - Tarih: 30 Ocak 2020 - Yorum: 0

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Google Analytics için Sorunsuz İzleme Kodu (analytics.js)Google Analytics için belki birçok benzeri izleme kodu ile karşılaşmış olabilirsiniz. Örneğin, Google Tag Manager kullanmıyorsanız, sadece analytics.js izleme kodu ile aksiyon almanız yeterli olacaktır. Bunun için ise ayrıca, sayfanızın hızını olumsuz etkilememesi adına, buradaki yazımıza göz atabilirsiniz. Gelelim, konumuza... Doğru olan Analytics izleme kodu nasıldır, bunu merak ediyor olabilirsiniz. Aşağıdaki kodları sitenizde kullanmanız, uzun vadede herhangi bir problem yaratmayacaktır. Elbette, kırmızı alanı kendinize ait izleme kimliğiniz ile değiştirmeyi unutmayınız. Faydalı olmasını temenni ediyoruz.

AYRICA: Google Analytics Site URL'si HTTPS Nasıl Yapılır?

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
ga('create', 'UA-İzleme-Kimliğiniz', 'auto');
ga('send', 'pageview');
</script>

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