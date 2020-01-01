Google Analytics, ziyaretçi analizi yapabilmek için büyük bir nimet. Ancak yoğun ve detaylı bir analiz imkânı sağladığı için, olası bir şekilde web sitelerini yavaştabilmektedir. Örneğin, Yeniden Pazarlama ve Reklamcılık Raporlama Özellikleri gibi seçenekler ile veri toplama durumu, daha fazla istek yarattığı için, bu durum da sayfaların geç açılmasını beraberinde getirebilmektedir. Bu yüzden, Analytics hızlandırmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyerek, ilgili seçenekleri kapatabilirsiniz. Çok fazla olmasa bile, istek sayısı azalacağı için, sayfa boyutu düşecek ve bu da hız bazında sitenize fayda sağlayacaktır.

AYRICA: Google Analytics Site URL'si HTTPS Nasıl Yapılır?

Google Analytics Sitenizi Yavaşlatıyor mu? Çözümü Burada!

1) Öncelikle Analytics'e giriş yapın.

2) Sol menüdeki Yönetici sekmesine tıklayın.

3) İzleme Bilgileri > Veri Toplama bağlantısına tıklayın.

4) İlgili seçeneklerin ikisini de Kapalı konuma getirin.

5) Kaydet butonuna tıklayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Not: Bu adımları tamamladıktan sonra, birkaç saat geçince sayfa boyutunuzu tekrar kontrol edebilir ve istek sayısının azaldığını görebilirsiniz. Bunun için ise Pingdom site hız kontrolü sayfasını ziyaret edebilirsiniz.