Google AdSense Reklamlarında Boşluk Bırakma Nasıl Yapılır?

Google AdSense ile ilgili birçok spesifik ipucu dile getirilebilir. Örneğin, reklâmları içeriklerinizden bir tık daha uzaklaştırmak, ziyaretçilerinizin reklâm ve içerik farkını anlayabilmesi adına oldukça faydalı olabilmektedir. Elbette, yeni bir div açarak da bu işlem yapılabilir. Ancak zaten AdSense'in reklâm koduna da CSS kodu eklemek mümkün kılınmıştır. Aşağıdaki adımları izleyerek siz de, AdSense reklâmlarında boşluk bırakma konusunda bilgi edinebilirsiniz.

AYRICA: Google AdSense Gelir Artırma Yöntemi (Özel İpucu)

1) Öncelikle reklâm kodundaki aşağıdaki kodu bulalım.

style="display:block"

2) Yukarıdaki kodu ise, aşağıdaki kod ile değiştirelim.

style="display:block;margin-top:25px;margin-bottom:25px"

Not: Yukarıdaki CSS kodu ekleme işlemi, AdSense'in kendi izin verdiği bir durum olduğu için, AdSense politika ihlâli ile ilgili de olumsuz bir husus oluşturmayacaktır. Aksine, reklâmlar ile içerikler arasında belirgin bir boşluk olması, reklâmlara yanlışlıkla tıklanma olasılığını en aza indirgeyeceği için, daha faydalı olacaktır. Bu yüzden, bu konu ile ilgili içiniz rahat olsun.