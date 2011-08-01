Google AdSense reklâm kodunda "data-ad-format" adlı bir parametre görmüş olabilirsiniz. Bu parametre için belirlenen değer ise, "auto" şeklindedir. Bu şekilde reklâmı eklediğiniz alanda ilgili reklâmlar zaman zaman küçük ve yatay çıkabilir. Ancak reklâmların küçük olması demek, para kaybı anlamına gelebilir.

Bu yüzden, Google AdSense'in data-ad-format için desteklediği resmi parametreler de yok değil. AdSense gelirini artırmak için ise, ilgili değeri "rectangle" yapmanızı tavsiye edebiliriz. Böylelikle, reklâmlar her zaman kare veya dikdörtgen ve daha büyük çıkacağı için, bu durum reklâmlardan alınacak tıklama bazında verimliliği maksimize edebilmek adına faydalıdır.

Google AdSense Gelir Artırma Yöntemi (Özel İpucu)

1) AdSense kodunda aşağıdaki bölümü bulalım.

data-ad-format="auto"

2) Akabinde hemen aşağıdaki ile değiştirelim.

data-ad-format="rectangle"

Not: Yukarıdaki ilgili parametre, AdSense tarafından desteklenen resmi bir parametredir. Dolayısı ile lütfen kendinize göre, İngilizce parametreler eklememeye özen gösterin. Bu gibi durumlar, hesabınızın kapatılmasına neden olabileceği gibi, reklâmlardan alınacak olan verimliliği de azaltacaktır.