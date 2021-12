Game of Thrones izlemeyen var mı acaba? Günümüzde oldukça fazla seyirci kitlesine sahip olan bu dizi, popüler kültür açısından önemli bir konumda denilebilir. Dizinin ilk sezonundan ise 10 sene geride kaldı ve oyuncular da elbette değişti. Bu yüzden, Game of Thrones oyuncularının değişimi oldukça merak ediliyor. Özellikle dizinin hayranları, oyuncuların nasıl bir değişikliğe uğradığını merak edebilir. Bu içeriğimizde, Game of Thrones oyuncularının yaşadığı değişim ile ilgili olarak fotoğraflar paylaşmak istiyoruz.

Game of Thrones Oyuncularının Şaşırtıcı Değişimleri

Melisandre - Carice van Houten Değişimi

Tommen Baratheon - Dean-Charles Chapman Değişimi

Loras Tyrell - Finn Jones Değişimi

Renly Baratheon - Gethin Anthony Değişimi

Samwell Tarly - John Bradley Değişimi

Shireen Baratheon - Kerry Ingram Değişimi

Jaime Lannister - Nikolaj Coster-Waldau Değişimi

Robb Stark - Richard Madden Değişimi

Ygritte - Rose Leslie Değişimi

Eddard Stark - Sean Bean Değişimi

Bu içeriğimizde sizlerle, Game of Thrones oyuncularının değişimi üzerine keyifli bir içerik hazırlamaya çalıştık. Sizce hangi oyuncu en çok değişime uğramış görünüyor? Aşağıdaki yorum alanından görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.