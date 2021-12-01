Game of Thrones izlemeyen var mı acaba? Günümüzde oldukça fazla seyirci kitlesine sahip olan bu dizi, popüler kültür açısından önemli bir konumda denilebilir. Dizinin ilk sezonundan ise 10 sene geride kaldı ve oyuncular da elbette değişti. Bu yüzden, Game of Thrones oyuncularının değişimi oldukça merak ediliyor. Özellikle dizinin hayranları, oyuncuların nasıl bir değişikliğe uğradığını merak edebilir. Bu içeriğimizde, Game of Thrones oyuncularının yaşadığı değişim ile ilgili olarak fotoğraflar paylaşmak istiyoruz.
AYRICA: Prison Break Oyuncularının Değişimi Görenleri Şaşırtıyor
Game of Thrones Oyuncularının Şaşırtıcı Değişimleri
AYRICA: House Dizisi Oyuncularının Şaşırtıcı Değişimleri
Melisandre - Carice van Houten Değişimi
AYRICA: How I Met Your Mother Oyuncularının Şimdiki Hâlleri
Tommen Baratheon - Dean-Charles Chapman Değişimi
AYRICA: Gençlik İksiriyle Hiç Yaşlanmayan Ünlüler (10 Ünlü)
Loras Tyrell - Finn Jones Değişimi
AYRICA: Kısa Saçın Çok Yakıştığı Ünlüler (10 Ünlü)
Renly Baratheon - Gethin Anthony Değişimi
AYRICA: Yaşlandıkça Güzelleşen Ünlüler (10 Ünlü Kadın)
Samwell Tarly - John Bradley Değişimi
AYRICA: Ünlülerin Eski ve Yeni Dişleri (İnanılmaz Değişimler)
Shireen Baratheon - Kerry Ingram Değişimi
Jaime Lannister - Nikolaj Coster-Waldau Değişimi
Robb Stark - Richard Madden Değişimi
Ygritte - Rose Leslie Değişimi
Eddard Stark - Sean Bean Değişimi
Bu içeriğimizde sizlerle, Game of Thrones oyuncularının değişimi üzerine keyifli bir içerik hazırlamaya çalıştık. Sizce hangi oyuncu en çok değişime uğramış görünüyor? Aşağıdaki yorum alanından görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.
Yorum bulunmamaktadır.