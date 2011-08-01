İlk olarak 2005 senesinde izleyici ile buluşan How I Met Your Mother dizisi, ülkemizde de birçok insan tarafından favori yabancı dizi hâline gelmiş idi. Dizideki arkadaşların yaşantısı, aşk hikâyeleri birçok insanın ilgisini çekmeyi başardı. Bugüne gelecek olursak da, How I Met Your Mother oyuncularının şimdiki hâlleri oldukça merak ediliyor olabilir. En azından dizinin hayranları tarafından. Ne dersiniz? Bu keyifli içeriğimizde sizlerle, How I Met Your Mother oyuncularının değişimi üzerine ilgili fotoğrafları paylaşıyor olacağız. Dilerseniz, ilgili fotoğraflara göz atalım.
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How I Met Your Mother Oyuncularının Şimdiki Hâlleri
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Neil Patrick Harris - Barney Stinson Şimdiki Hâli
Bu içeriğimizde, How I Met Your Mother oyuncularının şimdiki hâlleri ile ilgili bir liste yaptık. Sizce hangi oyuncu, seneler sonra daha çok değişime uğramış dersiniz? Aşağıdaki yorum bölümü ile düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.
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