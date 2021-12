İlk olarak 2005 senesinde izleyici ile buluşan How I Met Your Mother dizisi, ülkemizde de birçok insan tarafından favori yabancı dizi hâline gelmiş idi. Dizideki arkadaşların yaşantısı, aşk hikâyeleri birçok insanın ilgisini çekmeyi başardı. Bugüne gelecek olursak da, How I Met Your Mother oyuncularının şimdiki hâlleri oldukça merak ediliyor olabilir. En azından dizinin hayranları tarafından. Ne dersiniz? Bu keyifli içeriğimizde sizlerle, How I Met Your Mother oyuncularının değişimi üzerine ilgili fotoğrafları paylaşıyor olacağız. Dilerseniz, ilgili fotoğraflara göz atalım.

How I Met Your Mother Oyuncularının Şimdiki Hâlleri

Alyson Hannigan - Lily Aldrin Şimdiki Hâli

Cobie Smulders - Robin Scherbatsky Şimdiki Hâli

Jason Segel - Marshall Eriksen Şimdiki Hâli

Josh Radnor - Ted Mosby Şimdiki Hâli

Neil Patrick Harris - Barney Stinson Şimdiki Hâli

Bu içeriğimizde, How I Met Your Mother oyuncularının şimdiki hâlleri ile ilgili bir liste yaptık. Sizce hangi oyuncu, seneler sonra daha çok değişime uğramış dersiniz? Aşağıdaki yorum bölümü ile düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.