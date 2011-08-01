Galaxy Z Fold7 Resmen Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Samsung, Galaxy Unpacked 2025 etkinliğinde merakla beklenen Galaxy Z Fold7 modelini tanıttı. Katlanabilir telefon kategorisinde çığır açan bu yeni model, hafif yapısı, geliştirilmiş ekranları ve üst seviye donanımıyla dikkat çekiyor.

Galaxy Z Fold7 Özellikleri

Yeni Z Fold7, serinin en ince modeli olarak öne çıkıyor. Katlıyken 8,9 mm, açıldığında ise sadece 4,2 mm kalınlığında olan cihaz, 215 gram ağırlığıyla da önceki nesillere göre daha hafif.

Cihazın iç kısmında yer alan 8 inçlik Dynamic AMOLED 2X ekran, QXGA+ çözünürlük ve 120 Hz adaptif tazeleme hızı sunuyor. Kapak ekranı ise 6.5 inç büyüklüğünde ve FHD+ çözünürlükte. Her iki ekran da HDR desteği ve yüksek parlaklık seviyeleriyle üst düzey bir görüntü deneyimi vadediyor.

Kamera tarafında 200 MP’lik gelişmiş ana sensöre 12 MP ultra geniş açı ve 10 MP telefoto lens eşlik ediyor. Telefoto kamera 3x optik, 30x dijital yakınlaştırma yapabiliyor. Ön yüzde ise 10 MP selfie kamerası yer alıyor.

Tüm sensörler, gece çekimleri, portreler ve uzak çekimler için optimize edilmiş durumda.

Yeni katlanabilir model, Snapdragon 8 Gen 3 Elite for Galaxy işlemciyle geliyor. Bellek ve depolama seçenekleri ise:

16 GB RAM / 1 TB

12 GB RAM / 512 GB

12 GB RAM / 256 GB

Batarya kapasitesi 4.400 mAh, cihaz ayrıca 25W hızlı şarj, kablosuz şarj ve Kablosuz PowerShare destekliyor.

Dayanıklılık konusunda da geliştirmeler sunan telefon, IP48 sertifikasıyla suya ve toza karşı koruma sağlıyor. Cihazın ön yüzeyinde Gorilla Glass Ceramic 2, arka panelde ise Gorilla Glass Victus 2 bulunuyor. Gövdesinde kullanılan Armor Aluminum malzeme ise darbelere karşı ekstra direnç sağlıyor.

Kutu içeriği, Android 16 tabanlı One UI 8 ile geliyor. Katlanabilir cihazlara özel optimize edilen yazılım, çoklu görev ve ekran geçişlerini sorunsuz hale getiriyor. Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G bağlantısı, ekran altı parmak izi okuyucu ve eSIM desteği de cihazın öne çıkan diğer teknik detayları arasında.

Galaxy Z Fold7 Fiyatı Ne Kadar?

Samsung’un yeni katlanabilir amiral gemisi Galaxy Z Fold7, Blue Shadow, Silver Shadow, Jet Black ve Samsung.com’a özel Mint renkleriyle satışa sunulacak. Türkiye fiyatı ise 101.999 TL olarak açıklandı.