Samsung, Galaxy Tab A 8.4 2020 adlı yeni tablet modelini duyurdu. 8.4 inçlik boyutlarında ve 1920×1200 piksel çözünürlüklü AMOLED ekrana sahip olan tablet, gücünü sekiz çekirdekli Exynos 7904 işlemcisinden, Mali-G71 MP2 grafik biriminden ve 3 GB RAM belleğinden alıyor. 3,5 mm kulaklık jakı bulunan tablette, Dolby Atmos destekli çift hoparlör, USB-C, Wi-Fi ve Bluetooth 5.0 gibi özellikler de kullanıcılara sunuluyor.

Galaxy Tab A 8.4 (2020) Özellikleri ve Fiyatı

Kamera tarafında; arkasında 8 MP çözünürlük kameraya ek olarak, ön tarafında da 5 MP selfie kamerası yer alan tabletin 32 GB kapasiteli hafızası da microSD kart desteğine sahip.

Android 9 Pie işletim sistemi ve One UI arayüzü ile kutusundan çıkacak olan tablet, 5.000 mAh bataryası ile 10 saat gibi uzun kullanım süresi vadediyor.

Galaxy Tab A 8.4 (2020) model tabletin fiyatı ise yaklaşık 279 dolar olarak belirlendi.