Galaxy S24 Tanıtım, Ön Sipariş ve Çıkış Tarihi

Birkaç gün önce sızan bilgilere göre, Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S24 serisi, planlanandan bir ay önce, yani 17 Ocak 2024 tarihinde tanıtılacak. Genellikle şubat aylarında düzenlenen Galaxy Unpacked etkinliği bu sefer Kaliforniya, San Jose'de gerçekleşecek.

Galaxy S24 serisi, 18 Ocak'ta ön siparişe açılacak ve erken sipariş veren şanslı kullanıcılar, cihazlarını 26 Ocak ile 30 Ocak tarihleri arasında kapılarının önünde bulacaklar. Raflardaki yerini alması ise 30 Ocak 2024 tarihinde olacak.

Bu yeni serinin, Galaxy S24, Galaxy S24+, ve Galaxy S24 Ultra modellerini içereceği belirtiliyor. Henüz fiyatlandırma konusunda net bir bilgi yok, ancak tahminlere göre Galaxy S23 serisine benzer bir fiyat aralığı bekleniyor. Bu da demek oluyor ki Galaxy S24, 900 dolar civarında başlayabilir, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra ise sırasıyla 1.000 ve 1.200 dolar seviyelerinde fiyatlandırılabilir.

Teknoloji severlerin heyecanla beklediği bu yeni seri, teknik özellikleri ve şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeye aday gibi görünüyor. Siz de bu yeni telefon serisini heyecanla bekliyor musunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz!