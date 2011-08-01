Galaksinin Koruyucuları 3, Rocket'in Hikayesine Değinecek

Marvel'ın, Comic-Con panelinde birçok yapım hakkında bilgiler ve fragmanlar paylaşıldı. Galaksinin Koruyucuları 3 (Guardians of the Galaxy 3) filmi de bu yapımlardan bir tanesi. Panelde gösterilen fragmana göre, Galaksinin Koruyucuları 3 filmi, Rocket’in hikâyesine de değinecek.

Yönetmen James Gunn’ın, serinin son filmi olduğunu söylediği Galaksinin Koruyucuları 3, severleri tarafından oldukça merak ediliyor. Bunu duymak elbette üzücü, çünkü Galaksinin Koruyucuları serisi gerçekten de çok seviliyor. Ancak yine de seriye dair merak edilenler gölgede kalmayacak çünkü yönetmenin, “Her hikâyenin bir sonu vardır.” diyerek, serinin son filmi olduğunu dile getirdiği filmde, Rocket’in hikâyesine değinileceği vurgulandı.

Rocket, acımasız deneylerle parçalara ayrılmış ve teknolojik aletlerle oluşturulmuş bir deney ürünüydü, en azından serinin ilk iki filminde böyle söyleniyordu. Şimdi ise 3. filmde Rocket’in acı verici geçmişine ve kökenine göz atıyor olacağız. Daha önce filmin senaryosunu okuyan oyuncular, gözyaşlarını tutamadıklarını ifade etmişti. Serinin son filminin, önceki iki film gibi üzerimizde yine keyifli etkiler bırakmasını umuyoruz.

Filmin fragmanı henüz izleyicileri ile paylaşılmadı, ancak yakın zamanda paylaşılacağını düşünüyoruz. Filmin vizyon tarihinin ise 5 Mayıs 2023 olduğunu belirtelim.