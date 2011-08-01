Ryan Reynolds'ın başrolünde yer aldığı Gerçek Kahraman (Free Guy), vizyondaki ilk hafta sonunu geride bıraktı. Film, 28.4 milyon dolar hasılat elde ederek ABD'de hafta sonunda gişenin yeni lideri oldu. Dünya genelinde de 50.9 milyon dolar hasılat topladı. Gişenin ikinci sırasında ise 10.6 milyon dolarla ilk filminden sonra beklenen Nefesini Tut 2 oldu.