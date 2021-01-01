Fractal Design Meshify C Dark Temper Camlı Oyuncu Kasası İnceleme

2007 yılında kurulan İsveçli üretici Fractal Design, artık Türkiye'de! Bilgisayar kasaları, sıvı soğutucuları, fanlar ve güç kaynakları üreten şirket, Avrupa ve Amerika'da ünlü olmakla birlikte ülkemizde de faaliyetlerine başlamış durumda. Şirketin tüm ürünleri İsveç’te tasarlanmakta ve üretilmektedir. Bu yazımızda da Fractal Design Meshify C Dark Temper Camlı oyuncu bilgisayar kasası hakkında bilgi veriyor olacağız.

Fractal Design Meshify C Dark Temper Camlı Oyuncu Bilgisayar Kasası

Fractal Design markasının Meshify serisi, agresif duruşuyla karşımıza çıkıyor. Klas - şık görünümü ve soğutma performansıyla meydan okuyan 13 farklı modele sahip olan seri, keskin hatları ve kendi tarzı olan bilgisayar kasalarını sevenler için birebir.

Tasarımcılar, kasa içi alanını o kadar iyi değerlendirmiş ki yerleşim alanının açıklığı ile ön girişlerden alınan hava, kasa içi tüm bileşenlerden geçerek egzoz fanlarıyla dışarı atılmaktadır. Tasarımsal dizaynı ve maksimum 7 adet fan takma imkanı ile asla ısı sorunu yaşatmayacaktır. İstenirse de Fractal Design markasının sıvı soğutma sistemleriyle kasa ısısını oldukça düşürebilirsiniz.

Ürün paketine bakacak olursak içerisinden bilgisayar kasası, vidalamalar için gerekli aksesuarlar ve kullanım kılavuzu çıkıyor.

Ek olarak kasanın içerisinde önceden montajı yapılmış olan iki adet Fractal Design Dynamic X2 GP-12 120 mm fanın bulunduğunu da belirtelim.

Fractal Design Dynamic X2 GP-12 fan: Yüksek kaliteli rulmanı sayesinde uzun güvenilirlik sağlayan fan, 100.000 saatlik kullanım ömrü sunmaktadır. PWM desteği, daha hafif yükler altında sessiz çalışma ve daha ağır yükler sırasında da maksimum hava akışı için geniş bir 500 ila 2.000 RPM hız ayar aralığı sunar.



Dynamic X2, gürültüyü önemli ölçüde azaltmak için uçak kanadı tasarımlarının aerodinamik unsurlarını içerir. Optimize edilmiş fan geometrisi sayesinde hava akışını dengeler. Kanatların arka kenarındaki fan göbeğinin yakınına stratejik olarak yerleştirilmiş çentikler, bıçaklar stator desteklerinden geçerken üretilen uğultu sesini ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Oldukça kompakt bir orta kule boyutunda olan Meshify C, daha büyük bir kulenin performansı ve kapasitesini sunar. Temiz bir kablo yönlendirmesi için bulunan alanlar, kablo karmaşasından kurtaracağından sizi memnun edecektir.

Üç özel SSD montaj seçeneğine sahip olan ürün, beş adet sürücüye kadar depolama seçeneği alanı içermektedir.

Kasanın ön panelinde, altında ve üst panelinde yer alan toz filtreleri ile kasa içi temiz tutulması sağlanmış. Bunları temizlemek için de çıkarılması oldukça basit.

Koyu siyah temperli camı ve ön panel tasarımı ile oldukça estetik duran kasanın teknik özelliklerini birlikte inceleyelim.

Fractal Design Meshify C Dark Temper Camlı Oyuncu Kasası Teknik Özellikleri

3.5" veya 2.5" sürücü kapasitesi: 2

2 Özel 2.5" sürücü kapasitesi: 3

3 Genişleme yuvaları: 7

7 Kasa ön bağlantı noktaları: 2 x USB 3.0, Ses Giriş/Çıkış, Güç düğmesi ve Reset düğmesi

Toplam fan bağlantı alanı: 7

7 Ön fan: 3 x 120 mm ya da 2 x 140 mm (1 adet Dinamik X2 GP-12 dahil)

3 x 120 mm ya da 2 x 140 mm (1 adet Dinamik X2 GP-12 dahil) Üst fan: 2 x 120 mm ya da 2 x 140 mm

2 x 120 mm ya da 2 x 140 mm Arka fan: 1 x 120 mm Dinamik X2 GP-12 dahil

1 x 120 mm Dinamik X2 GP-12 dahil Alt fan: 1 x 120 mm

1 x 120 mm Toz filtreleri: Alt fan + PSU, Ön fanlar, Üst fanlar

Alt fan + PSU, Ön fanlar, Üst fanlar Kablo yönlendirme rondelaları: Mevcut (Kablo rondelası, içinden elektrik kablosunun geçtiği bir boru veya halkadır.)

Mevcut (Kablo rondelası, içinden elektrik kablosunun geçtiği bir boru veya halkadır.) Sabit cırtlı kayışlar: Mevcut

Mevcut Sabit vidalar: Her iki yan panel

Her iki yan panel Sol yan panel: Temperli cam

Temperli cam Sağ yan panel: Çelik

Fractal Design Meshify C Dark Temper Camlı Oyuncu Kasası Uygunluk Özellikleri

Güç kaynağı tipi: ATX

ATX Anakart uyumluluğu: ATX, mATX, ITX

ATX, mATX, ITX Ön radyatör: 120/240/360 mm, 140/280 mm

120/240/360 mm, 140/280 mm Üst radyatör: 120/240 mm (anakart üzerinde maksimum bileşen yüksekliği 40 mm)

120/240 mm (anakart üzerinde maksimum bileşen yüksekliği 40 mm) Arka radyatör: 120 mm (maksimum genişlik 125 mm)

120 mm (maksimum genişlik 125 mm) PSU maksimum uzunluk: 175 mm

175 mm GPU maksimum uzunluk: Ön fan takılı olarak 315 mm

Ön fan takılı olarak 315 mm CPU soğutucusu maksimum yükseklik: 172 mm

172 mm Kablo yönlendirme alanı: 15 - 35 mm

Fractal Design Meshify C Dark Temper Camlı Oyuncu Kasası Boyutları

Kasa boyutları (Genişlik-Derinlik-Yükseklik): 395 x 212 x 440 mm

395 x 212 x 440 mm Kasa boyutları ayaklar-çıkıntılar-vidalar dahil (Genişlik-Derinlik-Yükseklik): 409 x 217 x 453 mm

409 x 217 x 453 mm Net ağırlık: 6.5 kg

6.5 kg Paket boyutları (Genişlik-Derinlik-Yükseklik): 543 x 295 x 484 mm

543 x 295 x 484 mm Paket ağırlığı: 7.9 kg

Fractal Design Meshify C Dark Temper Camlı Kasa Tanıtım Videosu

Fractal Design Meshify Serisi Oyuncu Kasası Ön Filtre Sökümü

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