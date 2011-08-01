"Fountain of Youth" için İlk Fragman Yayınlandı

Apple TV+, büyük bir merakla beklenen yeni macera filmi Fountain of Youth (Gençlik Çeşmesi) için ilk fragmanı izleyiciyle paylaştı. Aksiyon dolu bu yapımın yönetmen koltuğunda usta isim Guy Ritchie otururken, başrollerde ise John Krasinski ve Natalie Portman yer alıyor. Filmde ikili, kardeş rolünde karşımıza çıkıyor.

Guy Ritchie'den Sürükleyici Bir Hikâye

Filmin resmi sinopsisine göre Fountain of Youth, birbirinden uzak düşmüş iki kardeşin, mitolojik Gençlik Çeşmesi'ni bulmak için çıktıkları küresel çaplı bir soygun macerasını anlatıyor. Tarih bilgilerini kullanarak iz sürmek zorunda kalan bu iki kardeş, hayatlarını değiştirecek ve belki de onları ölümsüzlüğe taşıyacak bir yolculuğa atılıyor.

Fountain of Youth için Yayınlanan İlk Fragman

Guy Ritchie’nin yönetmenliğinde hayat bulan Fountain of Youth, 23 Mayıs’ta Apple TV+ üzerinden izleyiciyle buluşacak. Sonuç olarak, ölümsüzlüğün peşinden koşan bu nefes kesici hikâyede macera, dram ve heyecan bir araya gelecek demek yanlış olmayacaktır.