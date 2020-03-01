Bir haber toplayıcısı olarak karşımıza çıkan sosyal medya plâtformu Flipboard, ülkemizde aktif olarak kullanılmaya devam ediyor. Flipboard sitesine kayıt olur iken seçtiğiniz ilk kullanıcı adınızı, dilerseniz değiştirebilmeniz mümkündür. Flipboard kullanıcı adı değiştirmek için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

Flipboard Kullanıcı Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

2) Kullanıcı adı kutucuğunu yeniden doldurun.

3) Kaydet butonu ile işlemleri tamamlayabilirsiniz.