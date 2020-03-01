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Flipboard Kullanıcı Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 20:09 - Tarih: 13 Mart 2020 - Yorum: 0

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Flipboard Kullanıcı Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?Bir haber toplayıcısı olarak karşımıza çıkan sosyal medya plâtformu Flipboard, ülkemizde aktif olarak kullanılmaya devam ediyor. Flipboard sitesine kayıt olur iken seçtiğiniz ilk kullanıcı adınızı, dilerseniz değiştirebilmeniz mümkündür. Flipboard kullanıcı adı değiştirmek için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

Flipboard Kullanıcı Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

Flipboard Kullanıcı Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

2) Kullanıcı adı kutucuğunu yeniden doldurun.

Flipboard Kullanıcı Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

3) Kaydet butonu ile işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Flipboard Kullanıcı Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

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