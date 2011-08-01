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Flipboard Karanlık Mod Açma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 20:16 - Tarih: 13 Mart 2020 - Yorum: 0

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Flipboard Karanlık Mod Açma Nasıl Yapılır?Günümüzde artık birçok sosyal medya sitesi koyu mod özelliğini destekliyor. Dilerseniz, Flipboard karanlık mod açmak da mümkündür. En azından akşamları gözlerinizi dinlendirmek istiyorsanız ve Flipboard üzerinde çok vakit geçiriyorsanız, karanlık mod sizin için kesinlikle faydalı olacaktır. Aşağıdaki adımları izleyerek Flipboard koyu mod açma konusunda bilgi edinebilirsiniz.

Flipboard Karanlık Mod Açma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle profil fotoğrafınıza tıklayın.

Flipboard Karanlık Mod Açma Nasıl Yapılır?

2) Karanlık mod adlı sekmeye ise bir kere tıklayın.

Flipboard Karanlık Mod Açma Nasıl Yapılır?

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