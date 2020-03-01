Flipboard'a kayıt olduğunuz zaman, varsayılan olarak e-posta bildirimlerinin hepsi onaylı gelir. Böylelikle, site üzerindeki gelişmeler, tarafınıza e-posta yolu ile bildirilir. Ancak hangi konu çerçevesinde e-posta bildirimi almak istediğinizi, elbette belirleyebilirsiniz. Flipboard e-posta ayarları nasıl yapılır diyorsanız, aşağıdaki adımları izleyerek ilgili seçenekleri kendi isteğiniz çerçevesinde onaylayabilir veya mevcut onayları kaldırabilirsiniz.

Flipboard E-Posta Ayarları Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklayın.

2) E-Posta Ayarları başlığındaki dilediğiniz seçimleri yapın.

3) Kaydet butonu ile işlemleri tamamlayabilirsiniz.