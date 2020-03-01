Flipboard ile ilgili içeriklerimize devam ediyoruz. Şimdi ise, Flipboard avatar yükleme nasıl oluyor, bu konuyu öğreneceğiz. Flipboard profiliniz için bir profil fotoğrafı belirlemeniz, oldukça sağlıklı olacaktır. Avatar eklemek için ise, hesap ayarları sayfası ile aksiyon alabilirsiniz. Yapmanız gerekenleri ise hemen adım adım, aşağıda paylaşıyor olacağız. Yeni kullanıcılar için faydalı olmasını dileriz.

Flipboard Avatar Yükleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklayın.

2) Avatar > Dosya Seç butonu ile avatarınızı yükleyin.

3) Kaydet butonu ile işlemleri tamamlayabilirsiniz.