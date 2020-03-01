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Flipboard Avatar Yükleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 20:10 - Tarih: 13 Mart 2020 - Yorum: 0

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Flipboard Avatar Yükleme Nasıl Yapılır?Flipboard ile ilgili içeriklerimize devam ediyoruz. Şimdi ise, Flipboard avatar yükleme nasıl oluyor, bu konuyu öğreneceğiz. Flipboard profiliniz için bir profil fotoğrafı belirlemeniz, oldukça sağlıklı olacaktır. Avatar eklemek için ise, hesap ayarları sayfası ile aksiyon alabilirsiniz. Yapmanız gerekenleri ise hemen adım adım, aşağıda paylaşıyor olacağız. Yeni kullanıcılar için faydalı olmasını dileriz.

Flipboard Avatar Yükleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklayın.

Flipboard Avatar Yükleme Nasıl Yapılır?

2) Avatar > Dosya Seç butonu ile avatarınızı yükleyin.

Flipboard Avatar Yükleme Nasıl Yapılır?

3) Kaydet butonu ile işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Flipboard Avatar Yükleme Nasıl Yapılır?

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