Firefox'ta bir görsel yüklenirken, eğer var ise, görselin "alt" etiketinin adı bir anlık da olsa görüntülenir ve akabinde ilgili görsel ekrana yansır. Bu durum diğer hiçbir tarayıcıda meydana gelmez. Dolayısı ile görsel açıdan, bu durum sizi hoşnut etmiyor ise, bunu gizlemeniz mümkündür. İlgili görsele ait div içerisine, aşağıdaki kırmızı kodu eklemeniz bu yönde yeterli olacaktır. Bu şekilde, görsel yüklenirken, herhangi bir şekilde "alt etiketi" metni ekranda görüntülenmeyecektir. Oldukça kolay bir işlem olsa gerek...

Firefox'ta "alt etiketi" Açıklamasını Gizleme Nasıl Yapılır?