Fantastik Dörtlü Geri Dönüyor: İlk Fragman Yayınlandı!

Marvel’in hayranları tarafından büyük bir sevgiyle takip edilen Fantastik Dörtlü serisi, yepyeni bir filmle geri dönüyor. Fantastic Four: First Steps için ilk fragman nihayet izleyicilerle buluştu. Fragman, efsanevi süper kahraman ekibinin yeni hayatlarını ve evreni tehdit eden Galactus’un yaklaşan tehlikesini gözler önüne seriyor. Ayrıca, karakterlerin yeni şöhretlerine nasıl uyum sağladıkları da dikkat çekiyor.

Fantastic Four: First Steps Ne Zaman Vizyona Girecek?

Fragmanda, Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Johnny Storm (Joseph Quinn) ve Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) karakterlerinin süper güçlerini kazandıktan sonraki maceralarına odaklanılıyor.

Ekip, bu yeni yetenekleriyle birlikte gündelik hayatlarını nasıl sürdürdüklerini gösteriyor. Ancak fragman, karakterlerin güçlerini nasıl elde ettikleri konusuna değinmiyor. Bunun yerine, günümüzdeki dinamiklerine ve Ralph Ineson’ın canlandırdığı Galactus’un yarattığı büyük tehdide vurgu yapıyor. Görünen o ki, ikonik kahramanlar şimdiye kadar karşılaştıkları en büyük sınavla yüzleşecek.

Fragmanın bir diğer ilgi çekici detayı ise Julia Garner’ın canlandırdığı Gümüş Sörfçü karakterine yer verilmemesi. Marvel, bu ikonik karakterin tanıtımını muhtemelen filmin heyecanını artırmak amacıyla daha sonraya saklıyor.

Fantastic Four: First Steps, 25 Temmuz’da sinemaseverlerle buluşacak. Marvel, yayınlanan bu ilk fragmanla dünya çapında büyük bir heyecan yarattı ve filmin merakla beklenmesini sağladı.

Fantastic Four: First Steps Fragman İzle