Facebook'ta zaman içinde farklı sayfalarda, gruplarda veya gönderilerde birçok yorum bırakmış olabilirsiniz. Bu yorumları sonradan bulup silmek istiyorsanız, Facebook'un Hareketler Dökümü bölümü bu iş için oldukça pratik bir yol sunar. Bu yazımızda, yorumlarınıza kolayca ulaşıp hepsini nasıl silebileceğinizi adım adım anlatacağız. Bilmeyenler için faydalı olmasını umuyoruz.

Facebook'ta Yaptığım Tüm Yorumları Nasıl Silerim?

Facebook'a gidin ve hesabınıza giriş yapın. Sağ üst köşede yer alan profil fotoğrafınıza tıklayın. Açılan menüdeki "Ayarlar ve gizlilik" > "Ayarlar" seçeneğine tıklayın. Sol menüde yer alan "Hareketler Dökümü" adlı sekmeye tıklayın. Açılan sayfadaki "Yorumlar" seçeneğini bulun ve tıklayın. Karşınıza çıkan listede, yaptığınız tüm yorumları görebilirsiniz. Üst kısımda yer alan "Tümü" butonuna tıklayarak, tüm yorumlarınızı seçin. "Kaldır" butonuna tıklayarak, tüm yorumlarınızı tek seferde kaldırabilirsiniz.

Sonuç olarak, Facebook'ta yaptığınız tüm yorumları silmenin en doğrudan yolu, Hareketler Dökümü sayfasından silme işlemini yapmaktır. Bu bölüm, tüm yorumlarınızı bir arada gösterdiği için size zamandan tasarruf sağlar ve aradığınız yorumlara da kolayca ulaşma imkânı verir.