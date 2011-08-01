Facebook Profil Kilitleme Nedir? Nasıl Yapılır?

Facebook, kullanıcı gizliliğini korumak adına zaman içinde birçok özellik sundu. Bunlardan biri de profil kilitleme özelliğidir. Bu işlemi uyguladığınızda, tanımadığınız kişiler sizin hakkınızda sınırlı bilgi görür. Peki Facebook profil kilitleme nedir ve nasıl yapılır? Gelin hep birlikte inceleyelim.

Facebook Profil Kilitleme Nedir?

Facebook profil kilitleme, profilinizi sizi takip etmeyen veya arkadaş olmayan kişilere karşı daha gizli hâle getirmenizi sağlayan bir gizlilik özelliğidir. Bu işlemi yaptığınızda:

Profil fotoğrafınız ve kapak fotoğrafınız sadece kısıtlı olarak görülür.

Hakkımda bölümünde yer alan bilgileriniz gizlenir.

Eski gönderileriniz sadece arkadaşlarınız tarafından görülebilir hâle gelir.

Hikâyeleriniz sadece arkadaşlarınız tarafından görülebilir.

Facebook Profil Kilitleme Nasıl Yapılır?

Facebook uygulamasından profilinizi kolayca kilitleyebilirsiniz. Aşağıdaki adımları takip ederek işlemi tamamlayabilirsiniz:

Facebook uygulamasını açarak, profil sayfanıza gidin. Sağ üst köşede bulunan üç nokta simgesine tıklayın. Seçenekler arasında yer alan, Profili kilitle seçeneğine tıklayın. Açılan penceredeki açıklamayı okuyup "Profili Kilitle" butonuna tıklayın. Artık profiliniz, arkadaşınız olmayan kişiler için kısıtlanmış olacak.

Facebook profil kilitleme işlemi, dijital dünyada kişisel sınırları korumak için basit ama etkili bir yöntemdir. Daha güvenli bir sosyal medya deneyimi için bu adımı değerlendirmenizi tavsiye edebiliriz.