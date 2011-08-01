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Facebook Hesabım Google’da Görünmesin Nasıl Yapılır?

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 22:08 - Tarih: 22 Ekim 2020 - Yorum: 0

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FacebookFacebook profiliniz arama motorlarına açıksa, Google Yandex Bing gibi arama motorlarında isim ve soyadınız aratıldığında çıkacaktır. Facebook hesabım Google’da görünmesin diyorsanız, yapmanız gereken basit bir işlem vardır. Aşağıdaki gibi Facebook gizlilik ayarlarınızda değişiklik yaparsanız isteğiniz gerçekleşecektir.

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Facebook Hesabım Google’da Görünmesin

  • Facebook gizlilik ayarlarınızı açmak için buraya tıklayarak gizlilik ayarları penceresini açınız.
  • Gizlilik ayaları penceresinde en altta bulunan “Facebook’un dışındaki arama motolarının, profiline bağlantı vermesini istiyor musun?” seçeneği “Evet” olduğundan arama motorlarında çıkmaktadır. Bu kısımda 'Düzenle' kısmına tıklayın.
Facebook Hesabım Google’da Görünmesin
  • Açılan menüdeki izin ver kısmındaki tiki kaldırın.
Facebook Hesabım Google’da Görünmesin Nasıl Yapılır?

Bu işlemin ardından profiliniz arama motorlarından hemen silinmese de yaklaşık 1 hafta içinde silinecektir.

Facebook hesabım Google’da görünmesin diyorsanız, bu işlemler ile çözebilirsiniz. Başka sorularınız varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.


  1. Yorum bulunmamaktadır.

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