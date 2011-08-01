Facebook Hesabım Google’da Görünmesin Nasıl Yapılır?

Facebook profiliniz arama motorlarına açıksa, Google – Yandex – Bing gibi arama motorlarında isim ve soyadınız aratıldığında çıkacaktır. Facebook hesabım Google’da görünmesin diyorsanız, yapmanız gereken basit bir işlem vardır. Aşağıdaki gibi Facebook gizlilik ayarlarınızda değişiklik yaparsanız isteğiniz gerçekleşecektir.
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Facebook Hesabım Google’da Görünmesin
- Facebook gizlilik ayarlarınızı açmak için buraya tıklayarak gizlilik ayarları penceresini açınız.
- Gizlilik ayaları penceresinde en altta bulunan “Facebook’un dışındaki arama motolarının, profiline bağlantı vermesini istiyor musun?” seçeneği “Evet” olduğundan arama motorlarında çıkmaktadır. Bu kısımda 'Düzenle' kısmına tıklayın.
- Açılan menüdeki izin ver kısmındaki tiki kaldırın.
Bu işlemin ardından profiliniz arama motorlarından hemen silinmese de yaklaşık 1 hafta içinde silinecektir.
Facebook hesabım Google’da görünmesin diyorsanız, bu işlemler ile çözebilirsiniz. Başka sorularınız varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.
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