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Facebook Eski Tasarıma Geçme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:00 - Tarih: 16 Mart 2020 - Yorum: 0

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Facebook Eski Tasarıma Geçme Nasıl Yapılır?Birkaç gün önce yeni Facebook tasarımına geçmek ile ilgili adımları paylaşmıştık, siz değerli ziyaretçilerimiz ile... Ancak elbette, yeni tasarımı beğenmemiş olabilirsiniz. Bu bağlamda, en azından şu an için, hâlâ eski Facebook tasarımına geçmek mümkün kılınmıştır. Dilediğiniz an, eski tasarıma geçiş yapabilirsiniz. Bunun için ise aşağıdaki adımları izlemeniz ve uygulamanız yeterli olacaktır.

AYRICA: Facebook Karanlık Modu Açma Nasıl Yapılır?

Facebook Eski Tasarıma Geçme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Hesap butonuna tıklayın.

Facebook Eski Tasarıma Geçme Nasıl Yapılır?

2) Klasik Facebook'a Geçiş Yap bağlantısına tıklayın.

Facebook Eski Tasarıma Geçme Nasıl Yapılır?

3) Gördüğünüz gibi, eski Facebook tasarımına geçiş yaptık.

Facebook Eski Tasarıma Geçme Nasıl Yapılır?

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