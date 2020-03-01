Birkaç gün önce yeni Facebook tasarımına geçmek ile ilgili adımları paylaşmıştık, siz değerli ziyaretçilerimiz ile... Ancak elbette, yeni tasarımı beğenmemiş olabilirsiniz. Bu bağlamda, en azından şu an için, hâlâ eski Facebook tasarımına geçmek mümkün kılınmıştır. Dilediğiniz an, eski tasarıma geçiş yapabilirsiniz. Bunun için ise aşağıdaki adımları izlemeniz ve uygulamanız yeterli olacaktır.

AYRICA: Facebook Karanlık Modu Açma Nasıl Yapılır?

Facebook Eski Tasarıma Geçme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Hesap butonuna tıklayın.

2) Klasik Facebook'a Geçiş Yap bağlantısına tıklayın.

3) Gördüğünüz gibi, eski Facebook tasarımına geçiş yaptık.