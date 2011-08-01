Evliya Çelebi'nin Seyahat Ettiği Yerler Google Maps'te!

Tarihimizin ünlü seyyahı, Derviş Mehmed Zillî adıyla tanınan Evliya Çelebi’yi biliyorsunuzdur. 17. yüzyılın önde gelen gezginlerinden olan Evliya Çelebi, elli yılı aşkın süreyle dünyanın birçok yerini gezmiş, görmüş ve seyahatle ilgili notlarını ise 10 ciltlik bir eser haline getirerek, bu esere de Seyahatname ismini vermiştir. Bir kullanıcı ise, Evliya Çelebi’nin, Seyahatname eserindeki noktaları, Google Maps’te işaretleyip, bu noktalara Seyahatname içerisinde bulunan bilgileri ekledi.

AYRICA: Let's Enhance ile Fotoğraflarınızın Kalitesini Yükseltin!

Google Maps’e aşağıdaki link üzerinden giriş yaptığınızda, Evliya Çelebi’nin, dünya üzerinde gidip gezmiş olduğu noktaları inceleyebilir, ayrıca incelediğiniz her şehir ve ülkede de, Evliya Çelebi’nin bizzat yazmış olduğu notları okuyabilirsiniz. Mutlaka incelemeye değer.

Google Maps Evliya Çelebi Seyahat Rehberi