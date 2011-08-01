Eve Pozitif Enerji Vermek için 4 Önemli Faktör

Eve pozitif enerji vermek kesinlikle ruh hâlinizi, mental yapınızı da olumlu yönde etkileyecek bir eylemdir. Bilhassa, işten geldiğinizde veya ev işlerinizi bitirdikten sonra dinlenir iken, evinizdeki enerji, sizi de olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilecektir. Bu yüzden, evi pozitif enerji ile doldurmak için birtakım yapılması gereken tavsiyelerimiz var sizler için. Teknobeyin olarak sizlerle bu yöndeki tavsiyelerimizi madde madde paylaşıyor olacağız.

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Eve Pozitif Enerji Vermek için Yapılması Gerekenler

1) Doğru Yerlere Bitki Yerleştirin: Kesinlikle, bitkiler evinizin havasını değiştirecektir. Hem evinizin havasını değiştireceği gibi, hem de bitkilerle ilgilenmeniz, kendinizi daha sağlıklı hissetmenizi beraberinde getirecektir. Evinizdeki doğru yerlere çiçekler, rengârenk bitkiler koymayı, bu yüzden hiçbir zaman atlamayın.

2) Işık Tonunu Doğru Seçmelisiniz: Evinizde, bilhassa dinlendiğiniz alanda kullandığınız ışığın tonları oldukça önemlidir. Ayrıca, çok beyaz veya aydınlık ışık yerine, sarı veya sarının tonlarını tercih etmeniz, kendinizi daha rahat ve huzurlu, dinlenmiş hissetmenizi sağlayabilir. Bu yüzden sarının daha açık, daha hafif tonlarını tercih edebilirsiniz.

3) Koku Seçiminde Titiz Olun: Evinizdeki bazı alanlara güzel kokular yerleştirebilirsiniz. Bunlar sabun da olabilir, otomatik çalışan kokular da olabilir. Sakin, dinlendirici ve huzur verici kokular tercih etmeye çalışın. İşten geldiğinizde, evinizdeki bu güzel kokular, kendinizi daha iyi hissettirecektir.

4) Her Sabah Havalandırmayı Unutmayın: Evinizdeki pozitif enerjiyi korumak, mutlaka güneş ışığı ile mümkün olacaktır. Sabah uyandığınızda ilk işiniz, odaları havalandırmak ve güneş ışığının içeri girmesini sağlamak olmalıdır. Bu şekilde, kendinizi daha zinde hissedeceğinizden şüpheniz olmasın.

Bu içeriğimizde siz değerli takipçilerimiz ile, eve pozitif enerji vermek için yapılması gerekenler üzerine birkaç madde paylaştık. Ev hanımlarının bu yönde birçok pratik çözümü daha olabilir. Eğer sizin bu yönde farklı tecrübeleriniz ve bilginiz var ise, yorum göndererek, herkes ile paylaşmayı düşünebilirsiniz.