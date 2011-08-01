Epic Games'in Bu Haftaki Ücretsiz Oyunu: Brotato

Epic Games Store, her hafta oyunculara sunduğu ücretsiz oyunlarla adeta bir gelenek haline getirdiği sürprizlerini sürdürüyor. Daha geçen hafta, harika bir strateji ve gerilim oyunu olan Beholder’ı ücretsiz dağıtmıştı. Şimdi ise sırada, oyuncuları keyifli bir arena savaşına davet eden Brotato var. Peki, bu haftaki ücretsiz oyun neden bu kadar ilgi çekici? Gelin detaylara birlikte bakalım.

Brotato: Bir Patatesle Uzaylı Avına Çıkmaya Hazır Mısınız?

Epic Games Store, 28 Kasım - 5 Aralık tarihleri arasında normalde 67 TL olan Brotato’yu tamamen ücretsiz sunuyor. Eğer bu tarihler arasında oyunu kütüphanenize eklerseniz, sonsuza kadar sizin olacak. Üstelik Epic Games hesabınıza giriş yapıp birkaç tıklamayla bu işlemi gerçekleştirmek mümkün.

Peki, Brotato nasıl bir oyun? İlk duyduğunuzda bir patates karakterle uzaylı avlamak kulağa biraz garip gelebilir, ama işin içinde eğlenceli bir mekanik ve bolca aksiyon var. Oyun, bir yandan rogue-lite türünün en iyi özelliklerini sunarken, diğer yandan sizi kısa ama yoğun savaşlarla sürekli tetikte tutuyor.

Brotato’nun Dikkat Çeken Özellikleri

Brotato’yu benzersiz kılan birçok özellik bulunuyor. İşte oyuncuları kendine çeken başlıca detaylar:

Otomatik Ateş Eden Silahlar : Hem manuel nişan alabilir hem de otomatik ateş sistemiyle oyuna odaklanabilirsiniz.

: Hem manuel nişan alabilir hem de otomatik ateş sistemiyle oyuna odaklanabilirsiniz. Kısa ve Yoğun Oyunlar : Oyun en fazla 30 dakika sürüyor. Bu da hızlı bir oyun deneyimi isteyenler için harika bir tercih.

: Oyun en fazla 30 dakika sürüyor. Bu da hızlı bir oyun deneyimi isteyenler için harika bir tercih. Çeşitli Karakter Seçenekleri : “Mühendis”, “Çiftçi” ya da “Şanslı” gibi benzersiz karakterlerle her oyun farklı bir deneyim sunuyor.

: “Mühendis”, “Çiftçi” ya da “Şanslı” gibi benzersiz karakterlerle her oyun farklı bir deneyim sunuyor. Yüzlerce Eşya ve Silah : Alev makineleri, roketatarlar, taşlı sopalar, ingiliz anahtarları ve daha fazlasıyla kendinizi donatabilirsiniz.

: Alev makineleri, roketatarlar, taşlı sopalar, ingiliz anahtarları ve daha fazlasıyla kendinizi donatabilirsiniz. Erişilebilirlik Seçenekleri: Zorluk seviyesini düşmanların can puanları ve hızlarına göre ayarlayarak oyunu kendi seviyenize göre optimize edebilirsiniz.

Oyunda asıl amaç, yardım gelene kadar uzaylı sürülerine karşı hayatta kalmak ve olabildiğince fazla düşman yok etmek. Topladığınız malzemelerle güçlenip bir sonraki dalgaya hazırlanıyorsunuz.

Brotato, türü seven oyuncular için gerçekten keyifli bir seçenek. Hem kısa süreli oyun deneyimi sunması hem de eğlenceli mekanikleriyle özellikle zamanını dikkatli harcamak isteyenler için birebir.

Brotato hakkında sizin düşünceleriniz neler? Oyunun konsepti sizce eğlenceli mi yoksa fazla sıradan mı? Yorumlar kısmında görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!