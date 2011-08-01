En Ucuz iPhone 16 Nerede Satılıyor? Türkiye Kaçıncı Sırada?

Apple, teknoloji dünyasını bir kez daha heyecanlandırarak yeni iPhone 16 serisini tanıttı. “It’s Glowtime” adını verdiği bu etkinlikte, Apple’ın en son amiral gemisi olan iPhone 16, birçok teknoloji tutkununun ilgisini çekti. Türkiye’de de oldukça konuşulan bu model, özellikle yüksek fiyatıyla dikkat çekiyor. Peki, en ucuz iPhone 16 hangi ülkede satılıyor ve Türkiye neden listenin sonunda yer alıyor?

En Ucuz iPhone 16 Hangi Ülkede?

Yeni iPhone 16’nın fiyatlarına göz attığımızda, en uygun fiyatlı iPhone 16’yı Apple’ın ana vatanı olan Amerika Birleşik Devletleri'nde bulmak mümkün.

128 GB kapasiteli model ABD’de 799 dolara satılıyor. Bu da Türk Lirası'na çevirdiğimizde yaklaşık 27 bin 142 TL gibi bir rakama denk geliyor.

Bu fiyata en yakın olan diğer ülkeler ise Kanada (829 dolar) ve Çin (842 dolar). Gördüğünüz gibi, Amerika dışında da nispeten uygun fiyatlı seçenekler var, fakat Türkiye maalesef bu listede en pahalı ülkelerden biri.

Türkiye, Fiyatlar Konusunda Neden Zirvede?

Maalesef Türkiye, teknoloji ürünleri fiyatları konusunda dünyanın en pahalı ülkelerinden biri. iPhone 16'nın Türkiye’deki satış fiyatı 64.999 TL gibi astronomik bir rakama ulaşıyor. ABD’deki fiyatla karşılaştırıldığında neredeyse üç kat daha pahalı.

Peki, neden böyle bir fark var? Bunun en büyük sebeplerinden biri vergiler. Türkiye’de akıllı telefonlarda uygulanan ÖTV, KDV ve diğer ek vergiler, fiyatları ciddi şekilde yükseltiyor. Bu durum, teknoloji tutkunları için büyük bir engel oluşturuyor.

Bir ABD vatandaşı, iPhone 16’ya 799 dolara sahip olabilirken, Türkiye’deki bir tüketici neredeyse 1913 dolar ödüyor. Bu fark, birçok kişinin yurt dışından telefon almayı tercih etmesine neden oluyor, ancak yurt dışından getirilen telefonlar için uygulanan IMEI kayıt ücreti de oldukça yüksek.

Diğer Ülkelerdeki Fiyatlar Nasıl?

Listenin devamına baktığımızda, Japonya, Hong Kong, Tayland ve Malezya gibi Asya ülkelerinin de iPhone 16’yı nispeten uygun fiyatlarla sunduğunu görüyoruz.

Örneğin, Japonya’da 882 dolara satılan bu telefon, Avrupa ülkelerine kıyasla oldukça uygun. Avrupa’da ise Almanya, İtalya ve Fransa gibi ülkelerde fiyatlar 1000 doları geçiyor.

Apple’ın Fiyatlandırma Politikası ve Vergiler

Apple’ın global fiyatlandırma politikası genellikle her ülkede aynı baz fiyat üzerinden başlıyor. Ancak ülkelere göre değişen vergiler ve ek maliyetler, bu fiyatların ciddi oranda artmasına neden oluyor.

Sonuç olarak, teknoloji severler için iPhone 16 serisi heyecan verici olsa da, yüksek fiyatlar Türkiye’deki tüketicileri düşündürüyor. Yurt dışı seçenekleri ise cazip görünse de, bu da vergiler ve diğer masraflar nedeniyle bir çözüm olmaktan uzak.

İşte iPhone 16 128 GB modelinin en ucuz olduğu ülkeler sıralaması;

Amerika Birleşik Devletleri - 799.00 $ (27.142 TL) Kanada - 829.50 $ (28.178 TL) Çin - 842.60 $ (28.623 TL) Japonya - 882.42 $ (29.976 TL) Hong Kong - 884.57 $ (30.049 TL) Tayland - 885.62 $ (30.085 TL) Malezya - 923.56 $ (31.373 TL) Birleşik Arap Emirlikleri - 925.40 $ (31.436 TL) Avustralya - 928.25 $ (31.533 TL) Tayvan - 928.79 $ (31.551 TL) Güney Kore - 931.69 $ (31.650 TL) Vietnam - 936.17 $ (31.802 TL) Hindistan - 951.42 $ (32.320 TL) Yeni Zelanda - 977.87 $ (33.218 TL) Filipinler - 981.04 $ (33.326 TL) Singapur - 996.25 $ (33.843 TL) İsviçre - 1000.54 $ (33.988 TL) Meksika - 1002.83 $ (34.066 TL) Polonya - 1025.49 $ (34.836 TL) Lüksemburg - 1031.61 $ (35.044 TL) Birleşik Krallık - 1039.86 $ (35.324 TL) Avusturya - 1044.86 $ (35.494 TL) Almanya - 1044.86 $ (35.494 TL) Çekya - 1052.47 $ (35.752 TL) İspanya - 1055.87 $ (35.868 TL) Belçika - 1066.88 $ (36.242 TL) Fransa - 1066.88 $ (36.242 TL) Hollanda - 1066.88 $ (36.242 TL) İrlanda - 1077.89 $ (36.616 TL) İtalya - 1077.89 $ (36.616 TL) Portekiz - 1088.90 $ (36.990 TL) Finlandiya - 1099.91 $ (37.364 TL) Norveç - 1101.61 $ (37.422 TL) İsveç - 1105.97 $ (37.570 TL) Danimarka - 1106.41 $ (37.585 TL) Macaristan - 1110.66 $ (37.729 TL) Brezilya - 1377.82 $ (46.805 TL) Türkiye - 1913 $ (64.999 TL)

Sizce iPhone 16 fiyatları neden bu kadar yüksek? Türkiye’de teknoloji ürünlerine erişim nasıl daha uygun hale getirilebilir? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın.