En Güçlü Apple Cihazları Açıklandı!

Eylül ayında Apple, merakla beklenen iPhone 16 serisini tanıtarak kullanıcıları heyecanlandırdı. Apple’ın ürün yelpazesi gittikçe genişliyor, ancak bu kadar çeşit arasında en güçlü cihazların hangileri olduğu hep merak konusu. AnTuTu’nun son raporuna göre Apple’ın en güçlü cihazları Kasım 2024 itibarıyla belirlendi. İşte Apple’ın gücüne güç katan en hızlı cihazları!

En Güçlü Apple Cihazları – Kasım 2024

Tabii ki iPhone 16 serisinin performansı en çok merak edilen konulardan biriydi. Apple, son yıllarda iPhone’ların standart ve Pro modellerini farklı işlemcilerle güçlendirme eğiliminde ve iPhone 16 serisinde de bu strateji devam ediyor.

İşlemci farklılıkları cihazlar arasında performans farkı yaratırken, iPhone kullanıcıları da hangi modelin daha hızlı olduğunu sorguluyor.

Zirvede iPad Pro Modelleri Var

AnTuTu’nun paylaştığı listede zirveyi iPad Pro modelleri paylaşıyor. En güçlü cihaz, M4 çipli iPad Pro 11 2024; bu model tam 2 milyon 520 bin 613 puanla Apple’ın en hızlısı olarak öne çıkıyor.

Onu yakın puan farkıyla, 2 milyon 514 bin 929 puanla 13 inç iPad Pro 2024 izliyor. Bu cihazların performans değerleri, Apple’ın tablet teknolojisinde ciddi bir mesafe kat ettiğini kanıtlıyor.

Üçüncü sırada ise M2 çipli 12.6 inç iPad Pro 6 var. Yine M2 işlemcili iPad Air 13 ise dördüncü sırada yer alıyor. Anlaşılan Apple, tabletlerdeki yüksek performansı sürdürüyor ve iPad’leri sadece günlük işler değil, aynı zamanda yaratıcı profesyonel çalışmalar için de tercih edilebilir kılıyor.

iPhone 16 Pro Max: Apple’ın En Güçlü Telefonu

Gelelim en güçlü iPhone modeline: iPhone 16 Pro Max, 1 milyon 690 bin 442 puanla listenin yedinci sırasında. Onu, çok az farkla gelen 1 milyon 689 bin 106 puanlı iPhone 16 Pro takip ediyor.

Standart ve Plus modellerinin ise performans sıralamasına giremediği görülüyor. Yani, en güçlü performans arayanlar için Pro Max ve Pro modelleri ön plana çıkıyor.

Sizin Favoriniz Hangisi?

Apple cihazlarının gücünü karşılaştırırken, ihtiyaç ve kullanım alışkanlıkları da önemli. En yüksek performansa sahip iPad Pro’lar, özellikle yaratıcı işler ve profesyonel kullanım için ideal görünüyor. iPhone 16 serisinin de güçlü Pro modelleri, en iyi performans için tercih edilebilir.

Sizce en güçlü cihaz hangisi olmalı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın!