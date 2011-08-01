Apple'ın uygun fiyatlı olarak 2018'de tanıttığı iPhone XR modeli, 2019'un üçüncü çeyreğinde en çok satan olmuştu. En sonunda 2019'un dördüncü çeyrek satış rakamları belli oldu. Çünkü Apple, yeni modellerini yılın eylül ayında tanıttığı için satış rakamlarına etkisinden dolayı son çeyrek raporu önemli olmaktadır.

En Çok Satan iPhone Modelleri Açıklandı

CIRP tarafından yayınlanan rapora göre iPhone 11 Pro ve Pro Max, satışların %15'ini oluşturuyor. iPhone 11 ise %39'luk bir değerle popülerliğini gösteriyor. iPhone XS Max modelinin de XS modelinden daha fazla sattığı belirtildi.

Ayrıca iPhone X sahiplerinin çoğu iPhone 11 modellerine geçiş yaptı. Bunun nedeni olarak da yeni modellerin piyasaya indirimli fiyattan çıkmış olması. 2018'in modeli olan iPhone XR ise satışların %18'ini oluşturdu.

Ek olarak iPhone 11 Pro ve Pro Max satın alanlar hakkında belirtilenlere göre, depolama alanı yönünden, satışların üçte ikisi 64 GB'ın üstündeki kapasiteleri tercih ederken, üçte biri ise 64 GB'lık kapasiteyi tercih etti.