Netflix’in, Emmy ödüllü dizisi Emily in Paris’in, üçüncü sezonundan ilk haberler gelmeye başladı. Netflix, birkaç gün önce dizinin merakla beklenen 3. sezonundan ilk görselleri paylaştı ve daha sonrasında 24 Eylül akşamında düzenlediği etkinlik, TUDUM: Netflix’ten Küresel Bir Şölen’de diziye ait kısa bir trailer paylaşıldı. Lily Collins'in Emily Cooper rolüne hayat verdiği dizi, çok sevilen iki sezonun ardından nihayet üçüncü sezonla geri dönecek.

Oyuncu kadrosunda ise, Lily Collins’e, ilk iki sezonda da eşlik eden oyuncular bulunuyor. Emily in Paris dizisinin oyuncu kadrosu şöyle: Lily Collins (Emily Cooper), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Lucas Bravo (Gabriel), Ashley Park (Mindy), Camille Razat (Camille), Samuel Arnold (Luc) ve diğerleri...

Netflix’in açıkladığı dizinin üçüncü sezon konusu ise şöyle: Emily, hayalindeki iş için Chicago’dan Paris’e taşındıktan bir yıl sonra, kendini hayatının her alanında önemli yol ayrımlarında bulur. İki farklı yol arasında kalan Emily, bir yandan iş ve aşk hayatında sadakatinin nerede olduğuna karar vermek ve bu kararların Fransa’daki geleceği için ne anlama geldiğini bulmak zorunda kalır. Diğer bir yandan da Paris’teki hayatının ona sunduğu maceralara ve şaşırtıcı fırsatlara kendini kaptırmaya devam eder.

Emily in Paris’in üçüncü sezonuna ait ilk tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Dizi, 21 Aralık’ta Netflix’te yayınlanacak.

Emily in Paris 3. Sezon Tanıtım Videosu