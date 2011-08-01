Elon Musk'ın Hayatı Film Oluyor!

A24 yapım şirketi, teknoloji dünyasının öncülerinden ve milyarder girişimcisi Elon Musk'ın yaşamını beyaz perdeye taşımaya hazırlanıyor. Ünlü yönetmen Darren Aronofsky, Elon Musk'ın olağanüstü hayatını yönetmen koltuğunda onurlandıracak. Film, Walter Isaacson'ın Eylül ayında raflardaki yerini alan biyografik kitabına dayanacak, yani izleyiciler, Musk'ın macera dolu hayatının kapılarını aralamaya hazır olmalılar.

Elon Musk, 2002 yılında uzay şirketi SpaceX'i kurarak adını duyurdu. Aynı dönemde Tesla'nın öncü yatırımcılarından biri oldu ve sonunda şirketin başkanı, ürün mimarı ve CEO'su olarak liderlik koltuğuna oturdu. Musk, kısa bir süre önce 44 milyar dolara Twitter'ı satın alarak sosyal medya dünyasına da adını yazdırdı.

Ekim ayı itibariyle, Bloomberg ve Forbes'a göre Elon Musk, servetini 200 milyar doların üzerine çıkararak dünyanın en zengin kişisi unvanını elde etti. Bu biyografik film, Musk'ın yükselişini, çalkantılı kariyerini ve dikkat çekici hayatını detaylı bir şekilde ele alacak. Elon Musk hayranları, bu olağanüstü hikayeyi beyaz perdede izlemenin heyecanını şimdiden yaşamaya başlayabilirler.