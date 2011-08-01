Elon Musk, Güç Yüzükleri Dizisini Eleştirdi

Ünlü yazar, J. R. R. Tolkien’in kitaplarından uyarlanan, devasa bir bütçeyle hazırlanan Güç Yüzükleri dizisi, 2 Eylül'de Amazon Prime kanalında izleyicileriyle buluştu. Açılışta, 25 milyondan fazla kişi tarafından izlenerek rekor kıran diziyi, sözleriyle gündemi dalgalandırmayı başaran Elon Musk, pek beğenmemiş gibi görünüyor.

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda, Elon Musk, “Tolkien mezarında ters dönüyor.” yazdı ve ekledi: “Şimdiye kadar gördüğümüz neredeyse her erkek karakter ya korkak, ya pislik ya da her ikisi. Sadece Galadriel cesur, akıllı ve iyi.”

Diziyi beğenmeyen yalnızca Elon Musk değil. En az 25 milyon kişi tarafından izlense de, bazı kullanıcılar Güç Yüzükleri dizisini eleştiri topuna tutmuş gibi görünüyor. Bu bağlamda Amazon Prime, eleştiri odaklı yapılan incelemelerin, kasıtlı olup olmadığını anlamak için, platformdaki “yorum yapma” özelliğini 72 saatliğine askıya aldı.

Review Bombing olarak adlandırılan bu olay, kasıtlı olarak bir grup insanın, dizi ya da filmlere olumsuz eleştiriler yapması ve düşük puan vermesi anlamına geliyor. Eleştirilerin ne kadarı gerçek bilemiyoruz elbette, fakat gelen yorumlardan bazıları, prömiyer öncesindeki beklentilerin karşılanmadığı yönünde. Güç Yüzükleri’nin ilk sezonu toplamda 8 bölüm sürecek. Sezon bittiğinde yorumlar nasıl olacak, hep birlikte göreceğiz.