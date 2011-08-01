Düz Ekranlı Honor 80 Pro Satışa Çıkarıldı

Çin’in, adından sıklıkla söz ettiren telefon modellerinden olan Honor 80 Pro, düz ekranlı sürümü ile nihayet resmi olarak duyuruldu. Akıllı telefon modeli ile ilgili söylentiler ve sızıntıların ardından, Çinli şirket kavisli ekrana sahip modelin başka bir varyantını yani düz ekrana sahip modelini de piyasaya sürdü. Ancak, telefon şimdilik yalnızca Çin’de satışa sunulacak.

Honor 80 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Honor 80 Pro düz ekran modeli, 6.67 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. OLED ekran modeli 2400 x 1080 çözünürlüğü ile piyasada olacak. 4.800 mAh pil ömrüne sahip cihaz, kutudan Android 12 ile beraber çıkacak.

Yine cihazın ön yüzünde 32MP arka yüzünde ise 160MP ana kamera + 8MP ultra geniş açılı + 2MP makro üçlü kamera bulunuyor. Honor 80 Pro, gücünü Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden alacak ve belirlenen fiyata göre 480 dolardan alıcısını bulacak.

Cihaz ayrıca 12GB Ram ve 256GB depolama özelliğine sahip. Telefonun ana modeli kavisli bir ekrana sahip ancak dileyenler piyasaya sürülen düz ekran modelini de tercih edebilecekler. Seçim tamamen size kalmış.