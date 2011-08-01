Dünyanın akışını değiştiren ancak birçok kimse tarafından tanınmayan pek çok insan vardır. Ancak Linux dünyasında belki de tanımayanın olmadığı denilebilecek bir kimse var. O kişi Linus Torvalds. Kendisi 28 Aralık 1969 doğumlu olup, Linux çekirdeğini geliştiren ilk kişi olduğu için bu denli önemli bir konuma sahip Linux camiasında. Bugün biz web geliştiricilerinin de kullandığı birçok yazılımın yer aldığı sunucular da, Linux altyapısına sahip.

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Dünyanın Akışını Değiştiren Yazılımcı Bir Dahi: Linus Torvalds

Aslında bakarsanız, dolaylı olarak değil, doğrudan Linus Torvalds'a şükran borcumuz olduğuna inanıyorum. Çok genç yaşlarda kendi ihtiyaçlarından ötürü, yalnızca eğlenmek için başladığı bu yolculuk, zamanla dünya devi firmaların kullanacağı bir yapıya dönüştü... Kim bilir, Linus bunu tahmin etmiş miydi acaba? Ben ne olursa olsun, Linux için Linus'a sonsuz şükran duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bunu hak eden de bir insan.

En azından bugün dünyanın, açık kaynak felsefesi üzerine kurulu olan projelere sağladığı yarar göze alındığında, Torvalds için bir "dahi" demek abartılı olmayacaktır kanısındayım. Varlığın için teşekkürler, Linus!